رونالدو يُوجه رسالة بشأن لامين يامال

أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحذيرًا لوسائل الإعلام بشأن التعامل مع النجم الإسباني الواعد لامين يامال، مطالبًا بضرورة تخفيف الضغوط المحيطة باللاعب الشاب ومنحه المساحة الكافية للتطور، وذلك عقب نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي جمع منتخبي البرتغال وإسبانيا مساء الأحد.

وكانت المواجهة، التي انتهت بالتعادل 2-2 قبل أن تحسمها البرتغال بركلات الترجيح 5-3، شاهدة على أول صدام كروي بين رونالدو ويامال، الذي يعيش واحدة من أبرز بدايات مسيرة لاعب في تاريخ كرة القدم، بعدما حصد خمس بطولات حتى الآن، أبرزها لقب يورو 2024 مع "لا روخا"، إضافة إلى الدوري الإسباني وكأس الملك مع برشلونة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية، قال رونالدو:" لامين يامال يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، ورغم ذلك يُظهر موهبة مذهلة، هو ظاهرة حقيقية، وسيحصد العديد من الألقاب الفردية والجماعية".

أضاف رونالدو:" لكن الأهم الآن أن نتركه وشأنه، هذا ما أطلبه، لا يجب أن نُثقل كاهله بالضغوط، أمامه مستقبل طويل".

أتم رونالدو:" أنا واثق أنه سيتوج بدوري الأمم الأوروبية مرات عديدة."

ويُعد يامال أحد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة جيل النجوم الكبار، حيث برز هذا الموسم بتسجيله 16 هدفًا وصناعته مثلها مع برشلونة، ما جعله محل إشادة واسعة من النقاد والمتابعين.