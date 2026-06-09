منتخب مصر يخضع لتحليل المنشطات قبل انطلاق كأس العالم

خضع عدد من لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم لتحليل الكشف عن المنشطات، وذلك خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة سبوكين بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

وشهد معسكر الفراعنة تواجد وفد طبي تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث أجرى اختبارات الكشف عن المنشطات لعدد من اللاعبين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي، وفقًا للإجراءات المتبعة قبل وخلال البطولات الكبرى.

وتعد زيارات لجنة المنشطات للمنتخبات جزءًا من البروتوكولات المعتمدة من "فيفا"، إذ تتم دون ترتيب مسبق، مع سحب عينات من اللاعبين في أي وقت لضمان تطبيق اللوائح الخاصة بمكافحة المنشطات.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لخوض أولى مبارياته في البطولة، حيث يواجه منتخب بلجيكا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد الفراعنة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في النسخة التاريخية من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.