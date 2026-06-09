عميد طب الزقازيق يتفقد الامتحانات العملية لطلاب الفرقة الأولى

أجرى الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، جولة تفقدية لمتابعة الامتحانات العملية لطلاب الفرقة الأولى، يرافقه الدكتور محمد بشير، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأحمد يوسف، مدير عام الكلية.

وخلال الجولة، تفقد مسئولو الكلية لجان الامتحانات للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد عميد الكلية حرص إدارة الكلية على المتابعة الميدانية المستمرة للامتحانات، والتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والجودة.

كما شدد على أهمية توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، ومتابعة أعمال اللجان بصورة مستمرة، لضمان أداء الامتحانات في بيئة مناسبة تسهم في تحقيق أفضل النتائج.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود إدارة الكلية لمتابعة سير الامتحانات بشكل دوري، والتأكد من انتظامها وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، بما يعكس حرص الكلية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق الجودة في مختلف مراحل العملية التعليمية.