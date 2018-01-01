العثور على جثة طالب داخل كيس قمامة في مياه ترعة بالشرقية

عثر عدد من أهالي عزبة البركاتية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، على جثة طالب أزهري ملقاة داخل كيس قمامة طافيًا في مياه الترعة الكبيرة بالقرية، فيما تم انتشال الجثة وبالعرض على جهات التحقيق قررت التشريح لبيان سبب الوفاة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ بالعثور على جثة شاب غارقًا في مياه الترعة الكبيرة بناحية البركاتية بنطاق عزبة الجامع التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية.

جرى انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو حسني محمد أمين حسني، 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون بفرع جامعة الأزهر في تفهنا الأشراف، مُقيم في عزبة أبو عمرو التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية.

بسؤال أسرة الطالب اتهموا 3 أشخاص بالتسبب في وفاته، فيما جرى ضبط المشكو في حقهم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.