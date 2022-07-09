سينما الأندلس في رأس البر تستأنف عروضها بمشروع «سينما الشعب» في عيد الأضحى

أعلنت منال عوض محافظ دمياط، عن اسئناف عمل سينما الأندلس الصيفية، وذلك وفقا لمبادرة اطلقتها وزارة الثقافة، باحتضان صالة السينما لأمسيات فنية وسينمائية، تبدأ من الساعة الثامنة مساء، وحتى الثالثة فجرا، بسعر مدعم 35 جنيه للتذكرة.



واشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن السينما ستستقبل رواد المدينة خلال عيد الأضحى المبارك، و طوال فصل الصيف لعرض أحدث الأفلام السينمائية، وذلك في إطار مشروع " سينما الشعب " الذي اطلقته الوزارة، في أنحاء الجمهورية، منوهة إلى أن سينما الأندلس تُعد مركز إشعاع ثقافي، ومتنفس لابناء المدينة وروادها منذ سنوات.



وثمنت الدكتورة منال عوض، جهود الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية وتعزيز السياحة الثقافية الداخلية ونشر الفكر التنوير من خلال تفعيل أدوات القوى الناعمة، برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة. مؤكدة على حرص المحافظة، تقديم الدعم الكامل لكافة الأنشطة الثقافية والتنويرية، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة، لاستئناف عمل السينما بعد توقفها خلال جائحة كورونا؛ بعد إجراء الصيانة اللازمة لها، لافتة إلى أنه تم وضعها على قائمة التطوير التي ستعمل عليها الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والفنية.