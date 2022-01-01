وزيرا خارجية الصين وسنغافورة يناقشان العلاقات والتعاون

التقى عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، بوزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، لمناقشة العلاقات والتعاون الثنائيين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية"شينخوا" اليوم السبت، أنه خلال اجتماعهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20، قال وانج إن التعاون رفيع المستوى بين الصين وسنغافورة أصبح الأوفر حظا في المنطقة ويقود اتجاهات العصر، داعيا إلى اتصال استراتيجي أكثر وتعاون عملي أوسع نطاقا لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

وقال بالاكريشنان، إن العلاقات بين الصين وسنغافورة تمتعت بزخم سليم للتنمية، وأعطت التبادلات رفيعة المستوى الوثيقة قوة دافعة قوية لتطوير العلاقات الثنائية.

وتابع أن سنغافورة ترحب بالصين وتدعمها في التقدم بطلب للانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي.

وهنأ بالاكريشنان، الصين على الاحتفال بالذكرى الـ25 لعودة هونج كونج إلى الوطن الأم، قائلا إن رؤية استعادة الاستقرار في هونج كونج أمر عظيم، وأعرب عن ثقته بأن هونج كونج ستبني مستقبلا أكثر إشراقا وستحقق إنجازات أعظم تحت إدارة حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة الجديدة.

بدوره، قال الوزير الصيني، إن بلاده مستعدة للحفاظ على تبادلات رفيعة المستوى مع سنغافورة، وشكر سنغافورة على دعمها للصين في الانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي، مضيفا أن الصين مستعدة للحفاظ على اتصال مع الأطراف المعنية في هذه القضية.

وأكد أن هونج كونج استعادت النظام، حيث يتمتع سكانها بالأمن والحرية من جديد. لقد تحسن النظام القانوني تدريجيا وستصبح مكانة هونج كونج كمركز دولي للمالية والشحن والتجارة أكثر صلابة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون الإقليمي وقضايا أخرى محل الاهتمام المشترك.