وزير النقل: تجارة الترانزيت يمكن أن تدر دخلا أكثر من السياحة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن تقارير دولية تحدثت عن أن مصر قادرة على توفير عملة صعبة من خلال تجارة الترانزيت أكثر من دخل السياحة (15 -20 مليار دولار).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تلقى توجيها رئاسيا ببحث هذه التقارير وإعداد دراسة بشأنها، وتبين بالفعل صحتها.

وأوضح أنه جهز الدراسة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الدولة تستقبل حاليا 13 مليون حاوية، ومن المستهدف في 2030 الوصول إلى40 مليون حاوية، وسيكون هذا الحجم هو الأكبر على مستوى العالم.

وأشار إلى أنّ هناك نوعين من الترانزيت، أحدهما مباشر يتم من خلال نقل الحاويات مباشرة من مركب لأخرى في البحر، أو إنزالها على الرصيف، على أن يتم تحميلها لمركب أخرى من ثم تتحرك إلى وجهتها.

وفيما أوضح أن هذا النوع له عائد مادي، إلا أنّه أكّد أن الترانزيت غير المباشر له عائد أكبر، حيث يتم إنزال الحمولة من المركب، ونقلها عبر السكة الحديد صوب ميناء 6 أكتوبر الجاف.

وأشار إلى أن هذه الحاويات قد تمكث في الميناء حتى وصول مركب شحنها، أو تدخل المنطقة الصناعية ويعاد تصنيعها وتصديرها للخارج.