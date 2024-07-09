قطر وواشنطن تبحثان مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على غزة

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها.

كما شهد اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) إلى الدوحة، الأربعاء، للبحث في اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حسبما أفاد مصدر مطّلع على جهود الوساطة وكالة فرانس برس الاثنين.

من جهته، قال مصدر رفيع المستوى، إن «الوفد الأمني المصري يتجه غدا للدوحة، في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل؛ للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت».

وأفاد المصدر باستمرار مفاوضات الهدنة في القاهرة، اليوم، وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري؛ لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة.