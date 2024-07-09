كشف وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، عن غلق الملعب نهاية الشهر الجاري، بعد الانتقادات التي وجهها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تصريحات كولر مبالغ فيها.

مارسيل كولر انتقد أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعد الفوز على طلائع الجيش 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال وليد عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «أرسلت لرابطة الأندية طلبًا بغلق الملعب من يوم 27 يوليو المقبل وحتى يوم 8 من شهر أغسطس من أجل إجراء أعمال الصيانة "واللي يزعل يزعل" لن نستطيع الاستمرار بهذا الشكل»

وأضاف: «نعلم أن طلب غلق ملعب ستاد القاهرة للصيانه سيتسبب في دربكة كبيرة في مباريات الدوري، وطلبت فترة لصيانة أرض الملعب، لكن جدول مباريات الدوري مضغوط».

وأوضح: «المنتخب تدرب أكثر من 10 مرات على الملعب الرئيسي وفقا لتعليمات وزير الشباب والرياضة، وقبل مجيء حسام حسن كان التدريب في الملاعب الفرعية».

وتابع: «المدير الفني للمنتخب أصر على التدريب في الملعب الرئيسي خلال الفترة الأخيرة، ولم نتأخر مطلقا على منتخب مصر.. التدريب كان لمدة 10 أيام بخلاف المباريات التي تم خوضها على الاستاد».

وواصل: «كما أن المنتخب الأوليمبي لعب عليه مباراتين، وكل هذه الضغوط وراء عدم إجراء صيانة حتى الآن».

وشدد: «بناء على ذلك سنغلق ستاد القاهرة للصيانة بين 26 يوليو حتى 7 أغسطس.. الشركة القائمة بصيانة ستاد القاهرة لم تتغير ولكن الملعب يحتاج لإراحته وغلقه لفترة من أجل القيام بأعمال الصيانة لأنه كائن نبات يحتاج للراحة».

وأتم: «هجوم كولر مبالغ فيه لأن حالة أرضية الملعب جيدة وليست كما وصفها، ولماذا يتحدث الآن قبل مباراة بيراميدز وليس قبل ذلك».

وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة طلائع الجيش: «كنا نكون سعداء دائما باللعب في ستاد القاهرة، وحاربنا من أجل ذلك، ولكن حالة الملعب أصبحت سيئة وكأن لا توجد رعاية للملعب».