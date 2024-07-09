أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسقوط قتيلان جراء سقوط صاروخ على سيارة في الجولان المحتل.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

من جانبها، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار في مواقع عدة بالجولان السوري المحتل.

في السياق ذاته، قالت مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء إن حزب الله يستخدم تكنولوجيا خاصة به للتصدي لقدرة إسرائيل على جمع المعلومات الاستخباراتية، مشيرة إلى أنه يستخدم استراتيجيات منخفضة التقنية للتهرب من مراقبة إسرائيل وتجنب استهداف قادته.