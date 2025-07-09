 طرح التريلر الدعائي الرسمي لفيلم الشاطر استعدادا لطرحه منتصف يوليو - بوابة الشروق
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طرح التريلر الدعائي الرسمي لفيلم الشاطر استعدادا لطرحه منتصف يوليو

فيلم الشاطر
فيلم الشاطر
منة عصام
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 6:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 6:26 م

طرح صناع فيلم "الشاطر" التريلر الدعائي الرسمي له عبر جميع المنصات الإلكترونية استعدادا لطرحه في صالات السينما بمصر يوم 16 يوليو الجاري، وفي دول الخليج العربي يوم 31 يوليو.

فيلم "الشاطر" يشترك في بطولته امير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وعادل كرم ومن اخراج وكتابة أحمد الجندي بالتعاون مع كريم يوسف وإنتاج تامر مرسي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميدي الأكشن حول دوبلير أفلام ومؤدي للمشاهد الخطرة يتورط في مشكلة كبيرة مع أحد قادة العصابات ويحاول إيجاد مخرج لها.

يذكر أن أحدث أعمال أمير كرارة السينمائية كانت ظهوره كضيف شرف في فيلم "المشروع إكس" بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، والذي عرض موسم عيد الأضحى الماضي.



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