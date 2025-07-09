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- منهم 20 استشهدوا جراء مجزرتين بقصف منزل غرب غزة وخيام نازحين جنوب القطاع



استشهد 44 فلسطينيا بينهم أطفال وجنين، منذ فجر الأربعاء، في هجمات إسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة بالقصف وإطلاق نار.

يأتي ذلك ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 21 شهرا بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحسب المصادر، شملت استهدافات الجيش الإسرائيلي منذ الفجر، منازل وخياما تؤوي نازحين فلسطينيين وتجمعات لمدنيين.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 4 فلسطينيين بينهم جنين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة شبير في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وجنوب القطاع، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان بقصف إسرائيلي على مركبة مدنية في محيط مدينة أصداء في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وقبل ذلك، استشهد 36 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متفرقة على القطاع.

- غزة والشمال

في مدينة غزة، استشهد 10 فلسطينيين بينهم نساء و5 أطفال وأصيب أكثر من 30 بمجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصف منزل لعائلة جودة في مخيم الشاطئ.

المنزل يتكون من عدة طبقات ومكتظ بالمدنيين ومتلاصق مع عدد من المنازل، كما يجاوره خيام نازحين ما تسبب بارتفاع عدد الشهداء والمصابين، فيما اندلع حريق داخله جراء الغارة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون بقصف استهدف تجمعا لمدنيين في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وشرق غزة، استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في حي التفاح.

- وسط غزة

ووسط القطاع، استشهد 4 فلسطينيين بينهم أب وابنه وأُصيب آخرون بقصف استهدف 3 منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح.

فيما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شمالي النصيرات وسط القطاع.

- جنوب القطاع

وفي مدينة خان يونس، استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بمجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي باستهداف خيام نازحين قرب مفترق العطار غربي المدينة جنوب القطاع.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة النمساوي غرب خان يونس، وفلسطيني بقصف استهدف خيمة في منطقة المواصي.

وأما في رفح، استشهد 6 فلسطينيين وأُصيب أكثر من 50 آخرين من منتظري المساعدات الأمريكية الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية، برصاص إسرائيلي غربي المدينة جنوبي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.