مكتب ستارمر: المحادثات الحكومية لإتمام الاتفاق على إعفاء بريطانيا من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب مستمرة

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المحادثات الحكومية لإتمام الاتفاق على إعفاء المملكة المتحدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب مستمرة، مع اقتراب الموعد النهائي لبدء فرض الرسوم، حيث طالب قطاع صناعة الصلب بحل "سريع".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم بدء تطبيق الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم.

وتمكنت المملكة المتحدة بالفعل من التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة يتم بموجبه إزالة التهديد بفرض الرسوم الجمركية على مصنعي السيارات والطائرات البريطانيين.

لكن لم يتم الانتهاء بعد من وضع اللمسات الأخيرة على إعفاء لصناعة الصلب، مما يترك الباب مفتوحا أمام التهديد باحتمال ارتفاع معدل التعريفة الجمركية الحالي الذي يبلغ 25% إلى 50% بعد الموعد النهائي.

وتردد أن ترامب يعزز الضغوط على الدول التي يمكن أن تخضع قريبا للرسوم الجمركية، ويحثها على التفاوض بشأن اتفاقيات تجارية مع أمريكا.

ولكن وسط مؤشرات على الارتباك داخل الإدارة الأمريكية، أشار وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين سيشهدون بدء فرض الرسوم في التاسع من أغسطس، بعد تلقيهم خطاب بتفاصيل هذه الرسوم في التاسع من يوليو.