تشواميني: ريال مدريد قادر على هزيمة باريس سان جيرمان

يرى أوريلين تشواميني، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، أن فريقه قادر على تخطي باريس سان جيرمان الفرنسي، في مواجهة الفريقين بنصف نهائي مونديال الأندية.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره باريس سان جيرمان، في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تقام بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أوريلين تشواميني في تصريحات على هامش مران ريال مدريد الأخير: «نحن نعمل بشكل جيد للتحضير لمباراة باريس سان جيرمان، وعلينا الفوز وسنبذل قصارى جهدنا ونقاتل للفوز بالمباراة والبطولة».

وأضاف: «باريس سان جيرمان فريق جيد ويضم العديد من اللاعبين الذين أعرفهم شخصيًا لكننا نملك الكفاءة للفوز عليهم وعلينا إظهار ذلك».

وأوضح: «يومًا بعد يوم نفهم بشكل أكبر وأدق ما يريده تشابي ألونسو وجهازه الفني، نحن بفضله نتحسن داخل الملعب وخارجه في كل مباراة».

وتابع: «مركزي المفضل هو لاعب وسط، لكن مهمتي هي التكيف مع ما يريده المدرب، وهذا يعتمد على ظروف كل مباراة وأسلوب لعب الخصم».

وأتم: «لدينا القدرة على الفوز والتأهل أمام باريس سان جيرمان، ويجب علينا إظهار ذلك فقط في الملعب أمام الجماهير».

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع تشيلسي الإنجليزي، في النهائي الذي يقام يوم الأحد المقبل، على ملعب ميتلايف.