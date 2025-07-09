عاصفة جوية تؤخر رحلة ريال مدريد لمواجهة باريس بمونديال الأندية

تأخرت رحلة ريال مدريد الإسباني، إلى نيويورك، استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بنصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره باريس سان جيرمان، في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تقام بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتواجد لاعبو ريال مدريد في المطار لفترة قبل الحصول على الموافقة الأمنية من أجل السفر بسبب سوء الطقس، حيث تسببت عاصفة هوائية قوية في تأخر رحلة الفريق إلى نيويورك.

وخاض ريال مدريد، في وقت سابق من اليوم، التمرين الأخير قبل السفر إلى نيويورك، وشهد حماس كبير وتركيز من اللاعبين.

وكان ريال مدريد تأهل للدور نصف النهائي بعد الانتصار على بوروسيا دورتموند الألماني في ربع النهائي بنتيجة 3-2.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع تشيلسي الإنجليزي، في النهائي الذي يقام يوم الأحد المقبل، على ملعب ميتلايف.