فاديفول منزعج للغاية من استخدام سفينة حربية صينية الليزر ضد طائرة استطلاع ألمانية

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن غضبه من استخدام سفينة حربية صينية الليزر ضد طائرة استطلاع ألمانية.

وقال فاديفول في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "أنا منزعج للغاية من هذه الحادثة. تعرُّض طائرتنا لمثل هذا التشويش، وكذلك أي تعريض غير مبرر لقواتنا للخطر، أمر غير مقبول. لقد استدعينا السفير الصيني وأوضحنا له ذلك".

وبحسب بيانات ألمانية، وجَّهت سفينة حربية صينية ليزر نحو طائرة الاستطلاع الألمانية دون سبب ودون اتصال مسبق، وكان ذلك في طريقها فوق البحر الأحمر ضمن عملية "أسبيدس" العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى المساعدة في حماية السفن التجارية من هجمات ميليشيات الحوثيين اليمنية.

وقال فاديفول إنه سيتعين على الصين توضيح الحادثة. وذكر الوزير أنه بينما تُبدي ألمانيا استعدادها للشراكة مع الصين على قدم المساواة والسعي المستمر للتعاون، "سنرفض بوضوح أي تصرف مُنتهِك للقواعد من جانب الصين وأي شيء يتعارض مع نظامنا القائم على القواعد".

وأكد فاديفول أن الصين يجب أن تعلم "أننا، بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، سندافع بثقة عن الإطار القانوني الدولي والمجال الاقتصادي للاتحاد الأوروبي".

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وقع الحادث في 2 يوليو/تموز الجاري. ويُعتبر استخدام الليزر بمثابة إشارة تهديد في المجال العسكري.