 تراجع أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1% شهريا خلال يونيو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تراجع أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1% شهريا خلال يونيو


نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 8:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 8:09 ص

تراجعت أسعار المستهلك في الصين خلال يونيو بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 1ر0% شهريا، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الأربعاء.

كان محللون يتوقعون استقرار أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 2ر0% خلال مايو.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1ر0%  بعد تراجعها بنفس النسبة خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات مكتب الإحصاء تراجع أسعار المنتجين (الجملة) بنسبة 6ر3% سنويا خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 2ر3%  بعد تراجعها بنسبة 3ر3% خلال مايو.


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