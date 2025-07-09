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تراجعت أسعار المستهلك في الصين خلال يونيو بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 1ر0% شهريا، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الأربعاء.

كان محللون يتوقعون استقرار أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 2ر0% خلال مايو.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1ر0% بعد تراجعها بنفس النسبة خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات مكتب الإحصاء تراجع أسعار المنتجين (الجملة) بنسبة 6ر3% سنويا خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 2ر3% بعد تراجعها بنسبة 3ر3% خلال مايو.