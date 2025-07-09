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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارات عنيفة ومتتالية على شرق مدينة غزة

وقالت شبكة «قدس» الإخبارية، إن قوات الاحتلال نفذت حزامًا ناريًا شرق المدينة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة في السماء.

ونقلت عن الدفاع المدني الفلسطيني قوله إن «الاحتلال قصف بأكثر من 20 قنبلة حي التفاح شرق مدينة غزة».

قبل لحظات.. مشاهد من غارات الاحتلال العنيفة والمتتالية على شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/gVSaYzLReG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 9, 2025

اللحظات الأولى بعد تنفيذ طيران الاحتلال حزاماً نارياً وشن غارات متتالية وعنيفة على شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/DOVs54J7jg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 9, 2025

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انضمام مجموعة قتالية تابعة للواء جعفاتي إلى الفرقة 99؛ لبدء عملية تطويق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، إن مجموعة لواء جفعاتي القتالية، بقيادة الفرقة 162، انضمت إلى قوات الفرقة 99 وبدأت عملياتها لتطويق بيت حانون.

وزعم البيان أن «هذه القوات تعمل على تدمير البنية التحتية للإرهاب، والقضاء على عناصره، وتقويض القدرات العسكرية لحماس في المنطقة».