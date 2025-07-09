جيش الاحتلال يبدأ عملية لتطويق بيت حانون شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انضمام مجموعة قتالية تابعة للواء جعفاتي إلى الفرقة 99؛ لبدء عملية تطويق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، إن مجموعة لواء جفعاتي القتالية، بقيادة الفرقة 162، انضمت إلى قوات الفرقة 99 وبدأت عملياتها لتطويق بيت حانون.

وزعم البيان أن «هذه القوات تعمل على تدمير البنية التحتية للإرهاب، والقضاء على عناصره، وتقويض القدرات العسكرية لحماس في المنطقة».

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة ما يزيد عن 195 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح الكثير من سكان القطاع.