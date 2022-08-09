البنتاجون يكشف للمرة الأولى عن إرسال صواريخ مضادة للرادارات إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت صواريخ مضادة للرادار لطائرات أوكرانية لاستهداف أنظمة الرادار الروسية.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها وزارة الدفاع الأمريكية بإرسال نوعية صواريخ لم يكشف عنها من قبل إلى أوكرانيا.

من جانبه، قال كولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشئون السياسة، في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة أرسلت عدداً من الصواريخ دون تحديد عددها أو توقيت إرسالها إلى أوكرانيا.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان "البنتاجون" في وقت سابق اليوم عن حزمة إضافية جديدة من الأسلحة والمساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار.