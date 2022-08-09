جانتس: إسرائيل ستشن هجمات استباقية لحماية مواطنيها من طهران إلى قطاع غزة

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توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بين جانتس اليوم الاثنين بشن هجمات استباقية لحماية مواطني بلاده من العاصمة الإيرانية طهران وحتى خان يونس في قطاع غزة.

وقال جانتس في تصريحات متلفزة بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ، إن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق شن هجمات استباقية ضد كل التهديدات ،بحسب صحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

وأضاف " في المستقبل ، سوف نشن هجمات استباقية إذا دعت الضرورة لحماية مواطني إسرائيل وسيادتها وبنيتها التحتية . هذا الأمر ينطبق على كل جبهة من طهران إلى خان يونس في قطاع غزة".

من جانبه ،قال لابيد إن الجولة الأخيرة من القتال ضد الجهاد الإسلامي قد أعادت زمام المبادرة لإسرائيل في الوضع الحالي في قطاع غزة .

وأضاف "عملية مطلع الفجر أعادت زمام المبادرة والردع . من تسول له نفسه أن يؤذينا ، فسوف يكون الثمن حياته"

كانت إسرائيل شنت عملية مطلع الفجر على مدار ثلاثة أيام بدءا من يوم الجمعة الماضي بتنفيذ سلسلة غارات جوية مكثفة على قطاع غزة بدأتها باغتيال القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد تيسير الجعبري الذي اتهمه بالتخطيط لعمليات ضدها.

وردت الجهاد الإسلامي وجماعات أخرى مسلحة بإطلاق مئات القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية تم اعتراض أغلبها من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وتم التوصل إلى وقف لاطلاق النار قبل منتصف ليل الأحد /الاثنين بوساطة مصرية وقطرية وأردنية والأمم المتحدة.

وأصدرت وزارة الصحة في غزة حصيلة محدثة لإجمالي عدد القتلى الفلسطينيين الذي ارتفع إلى 45 من بينهم 15 طفلا و4 سيدات و360 اصابة بجراح مختلفة.