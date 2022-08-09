عالمة الأنثروبولوجيا الفرنسية السجينة في إيران تحصل على إجازة 5 أيام من السجن

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قررت السلطات الإيرانية منح عالمة الأنثروبولوجيا الفرنسية السجينة في إيران فاريبا عادلخاه إجازة من السجن لمدة 5 أيام، حسبما قالت محاميتها حجت كرماني اليوم الثلاثاء.

وأعربت كرماني عن أملها في قيام القضاء الإيراني بتمديد إجازة عادلخاه، حسبما أفادت وكالة أنباء اسنا الإيرانية.

وجرى اعتقال عادلخاه، التي تحمل الجنسية الإيرانية أيضا في مطار طهران في يونيو 2019 مع زميلها وشريكها رولاند مارشال.

وصدر بحقهما حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر ونشر دعاية مناهضة للنظام.

وتم الإفراج عن مارشال (64 عاما) في مارس الماضي في إطار تبادل للأسرى بين باريس وطهران، بينما تم إبقاء عادلخاه في السجن على الرغم من الانتقادات من جانب الحكومة الفرنسية.