نفاد تذاكر حفل آمال ماهر الأول في السعودية

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنانة آمال ماهر، المقرر إقامته غداً الجمعة في Onyx Arena بمدينة جدة، أن جميع التذاكر قد نفدت بالكامل قبل موعد الحفل بأيام.

وصرّح بنش مارك، المنظم للحفل، بأن عدد التذاكر المباعة بلغ 5000 تذكرة، وهذا الإقبال الهائل يعكس شغف الجمهور بالفن والموسيقى، ويظهر اهتمامه بما ستقدمه الفنانة آمال ماهر في حفلها الذي سيحتوي على برنامج غنائي ضخم يضم مجموعة من أغانيها، ومجموعة من الأغاني التراثية والطربية والكلاسيكية بقيادة المايسترو وليد فايد وكوكبة من أبرز وأشهر العازفين العرب.

وأكدت الفنانة آمال ماهر والمايسترو وليد فايد والأوركسترا الموسيقية على تجهيزات كبيرة لبرنامج الحفل لتقديم أمسية فنية استثنائية للجمهور، حيث من المتوقع أن تكون الحفلة على فقرتين. وشدّدت على الإعداد الكبير لموقع الحفل والمسرح بأحدث التقنيات والمعدات الصوتية وأفخم الديكورات التي تم اختيارها من قبل مختصين لتتناغم مع أسلوب وروح الفنانة آمال.

يذكر أن الشركة أعلنت عبر منصاتها عن بث الحفل مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة شاهد بإخراج المخرج كميل طانوس.