 سيناتور أمريكي: واشنطن قيدت نفسها في محادثاتها بشأن مكافحة التلوث البلاستيكي - بوابة الشروق
الأربعاء 1 مايو 2024 4:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

سيناتور أمريكي: واشنطن قيدت نفسها في محادثاتها بشأن مكافحة التلوث البلاستيكي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 3:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 3:12 م

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي البارز جيف ميركلي، إن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من الدعوة إلى اتخاذ خطوات ذات مغزى في المحادثات الدولية بشأن الحد من التلوث البلاستيكي الضار.

وأضاف رئيس اللجنة الفرعية للإنفاق الداخلي والبيئة بمجلس الشيوخ الأمريكي جيف ميركلي (من ولاية أوريجون)، أن الحكومة الأمريكية، بقيادة وزارة الخارجية في محادثاتها مع الدول الأخرى الرامية إلى إبرام اتفاقية ملزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي قبل نهاية عام 2024، "قيدت نفسها بسلسلة من القيود التي ستؤدي إلى فشل الولايات المتحدة في أن تكون طرفا فعالا في المحادثات"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقاد ميركلي، وفد الكونجرس الأمريكي الذي توجه إلى أوتاوا الأسبوع الماضي لحضور المؤتمر العالمي الرابع للأمم المتحدة بشأن إنهاء التلوث البلاستيكي.

وتحدث ميركلي، إلى وكالة بلومبرج للأنباء بعد وقت قصير من اختتام المؤتمر أمس الثلاثاء.

واتفق المفاوضون على العمل من الآن وحتى المؤتمر المقبل المقرر في نوفمبر المقبل حول كيفية تمويل وضع إطار عمل، ودراسة المواد الكيميائية المثيرة للقلق في المنتجات، والتركيز على التصميم وإمكانية إعادة الاستخدام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك