أستونيا: عضوية الاتحاد الأوروبي تمثل ضمانة أمنية مهمة

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أكدت رئيسة وزراء أستونيا كايا كالاس، أهمية عضوية الاتحاد الأوروبي لأمن بلادها، وذلك في الذكرى الـ20 لانضمام أستونيا للاتحاد اليوم الأربعاء.

وقالت: "الوضع الأمني الحالي يؤكد أن الانضمام للاتحاد الأوروبي يضمن بقاء بلادنا ويساعدنا في حماية ديمقراطيتنا".

وأضافت رئيسة وزراء البلاد المتاخمة لروسيا: "عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بمثابة حجز زاوية لأمننا".

وأكد وزير خارجية أستونيا مارجوس تساكنا، أن الانضمام للأسرة الأوروبية أعطى أستونيا تأكيدا أننا لن نقف مطلقا بمفردنا.

ويشار إلى أنه بالإضافة لأستونيا، انضمت كل من لاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر ومالطا وقبرص للاتحاد الأوروبي في الأول من مايو 2004.