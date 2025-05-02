شاب يثير الغضب في الأقصر بعدما ذبح قطة ومثل بجثتها عبر فيسبوك

شهدت محافظة الأقصر موجة من الغضب والاستياء بعد تداول مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شابًا يقوم بذبح قطة صغيرة والتمثيل بجثتها باستخدام أداة حادة، في مشهد وصفه متابعون بأنه "جريمة مكتملة الأركان وتصرف يستوجب محاسبة قانونية ونفسية عاجلة.

وكان عدد كبير من أهالي الأقصر قد ناشدوا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وزارة الداخلية بسرعة القبض على الشاب، بعد نشره الفيديو عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك".

ورصدت "الشروق" المقطع المصور، الذي أظهر الشاب وهو ينفذ فعلته الوحشية بحق القطة، وسط تعليقات مستنكرة من المواطنين الذين طالبوا بمحاسبته قانونيًا ونفسيًا، مؤكدين أن ما جرى يُعد انتهاكًا صارخًا لقوانين الرفق بالحيوان.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الشاب يقيم في مركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر، ويبلغ من العمر قرابة 20 عامًا، ويعمل في إحدى مزارع الدواجن بالمنطقة.

وقد أطلق رواد مواقع التواصل حملة إلكترونية موسعة للمطالبة بإغلاق حساب الشاب، ومناشدة الجهات المختصة بالتحرك العاجل لضبطه وتقديمه للمحاكمة، لما في الواقعة من إساءة بالغة لمبادئ الرحمة والإنسانية.