قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضا بنسبة 2.5% مقارنة بالأسبوع الماضي، لافتا إلى تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 100 جنيه.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الصنايعية» المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الخميس، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في التعاملات المسائية 4650 جنيها، مقارنة بـ 4750 جنيها، فيما بلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 3985 جنيها، وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضا كبيرا بمقدار 2000 جنيه خلال أسبوع، ليصل إلى 37 ألف جنيه بدلا من 39 ألف جنيه.

وأرجع التراجعات التي شهدتها الأسعار العالمية إلى ضغوط بيعية بهدف جني الأرباح، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها بوادر تفاهمات بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية، ومؤشرات على قرب نهاية الحرب الروسية- الأوكرانية، واحتمالات التوصل لاتفاق أمريكي إيراني.

وأشار إلى ارتفاع سعر الأوقية من مستوى 3200 دولار إلى 3500 دولار في أقل من أسبوع، مؤكدا أن الذهب ما زال يحتفظ بـ «نقطة دعم قوية جدًا» عند مستوى 3200 دولار للأوقية، لافتا إلى أن البورصة العالمية تتداول حاليا في نطاق يتراوح بين 3215 إلى 3230 دولارا للأوقية.

وتوقع مستشار وزير التموين، أن يتمكن الذهب من الارتداد من هذه النقطة ليعاود اتجاها تصاعديا وصفه بـ «المتزن والهادئ»، بحيث يصل به مجددا إلى مستوى 3500 دولار للأوقية؛ ولكن بحلول نهاية العام الحالي.