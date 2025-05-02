استجابة إنسانية سريعة من محافظة مطروح لمواطن في ظروف صحية حرجة

استجابةً لاستغاثة أحد المواطنين بمدينة الحمام بشأن وجود شخص غريب، فاقد للأهلية وبلا مأوى، متواجد بأحد شوارع المدينة، وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة الاستجابة، وفحص حالته الصحية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه الفحوصات، إلى جانب تقديم الدعم المناسب للمواطن.

وقد تم تكليف فريق طبي من إدارة مستشفى الحمام المركزي بالتوجه إلى موقع البلاغ، حيث تم مناظرة الحالة ميدانيًا، ثم نقل الشخص إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم استقبال الحالة بقسم الطوارئ، وإجراء الكشف الطبي بمختلف التخصصات، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والأشعة العادية والمقطعية.

وأعلن الدكتور رفيق صلاح الدين، مدير مستشفى الحمام المركزي، أن نتائج الفحوصات أظهرت وجود كسر قديم بالساق تم التئامه بشكل غير سليم، وعُرضت الحالة على استشاري جراحة العظام، وتم حجز المريض بالقسم الداخلي لمتابعته حتى التعافي الكامل، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة، ويتم تقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي والمعنوي له.

وتبين عدم وجود أي مستندات إثبات شخصية أو إمكانية لتحديد هويته في الوقت الحالي، وعلى الفور، وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمريض لحين استكمال علاجه وتعافيه، مكلفًا الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالتنسيق العاجل مع مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة عقب خروجه من المستشفى.