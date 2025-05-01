طرحت الشركة المنتجة لفيلم "The Gunslingers" تريلر، الفيلم العالمي الجديد للفنان محمد كريم، من نوعية "Western Cowboy"، والذي يظهر فيه كريم كأول ممثل عربي من الشرق الأوسط يجسد بطولة رعاة البقر في أحد أفلام الغرب الأمريكية بهوليوود.

ويظهر تريلر الفيلم مشاهد مطاردات وتبادل لإطلاق النار، تلك المشاهد التي تجمع النجوم العالمين ستيفن دورف، ونيكولاس كيدج والمصري محمد كريم، في العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه بريان سكيبا، ومن المقرر عرضه في صيف 2025.

واستلزمت مشاهد الأكشن والمطاردات من كريم تحضيرات كبيرة وتدريبات مكثفة وصعبة من التعامل مع الأسلحة المختلفة، وركوب الخيل خاصة بملابس الشخصية.

ويلعب كريم دور"Hoodoo"، وهو "CowBoy" لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماتة عن مدينته وإنقاذ حياته وحياة أصدقائه، وبهذا الدور يكون سادس بطولة للفنان محمد كريم في هوليوود.

ويعتبر فيلم"The Gunslingers" ، ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سويا في فيلم "A Score To Settle".

وتدور أحداث الفيلم الأمريكي "A Score To Settle" حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا في السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

الفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم (Leaving Las Vegas 1995) ، بجانب العديد من الجوائز العالمية، ويشاركه البطولة محمد كريم، كارولينا ويدرا، وبنجامين برات.

وكان مهرجان هوليوود للفيلم العربي شهد تكريم النجم محمد كريم، بجائزة خاصة من مجلس الشيوخ الأمريكي لولاية كاليفورنيا، حيث كرم النجم محمد كريم بصفته نجمًا عربيًا استطاع النجاح والدخول لهوليوود بعدة أفلام ناجحة خلال حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي في لوس أنجلوس، وذلك بحضور نخبة من أبرز الشخصيات في صناعة السينما العربية والعالمية.