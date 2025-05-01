القسام تعلن تنفيذ عملية مركبة في شارع الطيران بحي تل السلطان

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية مركّبة عصر يوم الجمعة 25 أبريل في شارع الطيران بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها، إن مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة إسرائيلية مؤللة مكوّنة من أربعة جيبات عسكرية من نوع "همر" وشاحنة عسكرية من نوع "أموليسيا" إلى كمين محكم، حيث تم استهدافها بعدد من عبوات "الشواظ" و"العمل الفدائي"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف البيان أن مجموعة من مقاتلي القسام تقدمت بعد التفجير صوب من تبقى من جنود القوة المهاجمة، واندلعت اشتباكات من مسافة صفر، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.