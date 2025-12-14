متحدث الوزراء: سنواجه الشائعات المضرة بالاقتصاد، والقوانين الحالية كافية لمكافحة الأخبار الكاذبة

رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الشائعات المثارة حول المتحف المصري الكبير، قائلًا إن الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف تصدى لها فورًا، وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور" مساء اليوم السبت، أنه تم التصدي لجميع الشائعات التي استهدفت المتحف المصري الكبير، موضحًا أنها آخر شائعة استهدفت مصر.

وردًا على سؤال الإعلامي يوسف الحسيني حول "التعامل مع كافة الشائعات المنطلقة على مصر؟" قال إن هذا الموضوع بُحث خلال عدة اجتماعات، وأخرها اجتماع مجلس الوزراء السابق والذي أوضح فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وباقي الأعضاء، أهمية التصدي لهذه الشائعات والعمل في محاور متعددة لمواجهتها.

وأوضح أن هذه المحاور تتمثل في تفعيل دور المكاتب الإعلامية بمختلف الوزرات والجهات الحكومية، للتصدي لكل الشائعات فور رصدها، توفيرًا للمعلومة الدقيقة للمواطنين، بجانب الشق القانوني.

وأكد أن القوانين الحالية كافية للتصدي لانتشار الأخبار الكاذبة، وأن تركيزهم الحالي على مواجهة الشائعات المؤثرة سلبًا على الاقتصاد الوطني، موضحًا أهمية تشديد الغرامات المنصوص عليها قانونيًا وهو ما ستبحثه الجهات المعنية.

وأشار إلى أهمية إصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية بهدف مكافحة انتشار الشائعات، بجانب التأكيد على حرية الإعلام والعمل الصحفي، وإتاحة البيانات اللازمة لهم للتحقق من المعلومات والشائعات على حد سواء.

ولفت إلى أنه في حالة الإصرار على نشر المعلومات المضللة رغم تواجد البيانات الرسمية الموضحة للموقف، سيطبق القانون خصوصًا إذا أدى للإضرار بالقطاعات الاقتصادية.

واستشهد بادعاء بعض الأفراد فساد وعدم صلاحية بعض المنتجات المصرية، ما تسبب في خسائر لهذه الشركات.

وعلى صعيد أخر، أشار الحمصاني إلى جولة رئيس الوزراء لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة القليوبية، المسئولة عن تقديم خدمات أساسية لمواطني القرى النائية، قائلًا: "بنتكلم عن خدمات أساسية لم يتم توفيرها من قبل".

وذكر أن مشروعات حياة كريمة بالمحافظة اكتملت بما يتجاوز الـ95%، باستثناء مستشفى شبين القناطر المركزي وعدد محدود من المشاريع والتي ستكتمل في الفترة المقبلة.

وعلق قائلًا: "كل هذه الخدمات حيوية وأساسية للمواطنين كانو بيعانوا من نقصها في السابق.. أو بيقطعوا

مسافات طويلة للحصول عليها خصوصًا الخدمات الصحية".

وتابع أنه فور انتهاء المرحلة الأولى ستبدأ المرحلة الثانية، لتحسين الأوضاع في قرى الريف وصعيد مصر.