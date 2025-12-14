عثر على جثة آخر عامل مفقود في حادث موقع بناء مكتبة يوم السبت، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى أربعة قتلى في حادث الانهيار المميت الذي وقع يوم الخميس.

وقال مسؤولون إن جثة العامل، البالغ من العمر 58 عاما، والذي عُرف باسم عائلته "كيم"، عُثر عليها حوالي الساعة 11:20 صباحا، مما رفع عدد الضحايا في حادث الخميس إلى أربعة قتلى، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، عثرت السلطات على جثة عامل آخر، واسم عائلته "كو"، حوالي الساعة 1:03 صباحا. وتوفي عاملان آخران يوم الخميس، وهو يوم وقوع الحادث.

وتم تحديد هوية الضحايا الأربعة على أنهم فنيون تابعون لمقاول من الباطن. وجميعهم من الكوريين.

ويشتبه المسؤولون في أن الانهيار بدأ عندما كان العمال يصبون الخرسانة على سطح المبنى المكون من طابقين، مما أدى إلى انهيار الطابقين الأرضي والأول إلى الطابق تحت الأرضي.

وكانت المكتبة قيد الإنشاء من قبل حكومة مدينة "جوانججو" على موقع محطة سابقة لحرق النفايات في المدينة التي تقع على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب سول.

وداهمت الشرطة وسلطات العمل مقر المقاول الرئيسي للمشروع لمصادرة الوثائق المتعلقة بالبناء للتأكد من اتخاذ تدابير السلامة المطلوبة.

وقال مسؤول في فرع وزارة العمل والتوظيف في "جوانججو": "سنحقق بشكل شامل في الأسباب الهيكلية لهذا الحادث الذي تسبب في وقوع عدد من الضحايا، وسنحاسب المسؤولين عنه".

وقال وزير الأراضي "كيم يون-دوك" يوم الجمعة إن الحكومة تخطط لسن قانون خاص لتعزيز السلامة في أماكن العمل في قطاع البناء وفرض عقوبات أشد على الحوادث المميتة، استجابة لتزايد عدد هذه الحوادث في تلك المواقع.

ومنذ توليه منصبه في يونيو، كرر الرئيس "لي جيه ميونج" التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمنع الحوادث الصناعية، في أعقاب سلسلة من الحوادث في أماكن العمل التي تديرها شركات البناء الكبرى.