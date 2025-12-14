قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، تعليقا على اعتزم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وضع تحذير شديد اللهجة على لقاحات كوفيد-19، إن «كل ما يدور من جدل حاليا كان متوقعًا، منذ بدء إجبار الناس على أخذ اللقاح».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر فضائية «الشمس 2» أن اللقاحات صُنعت بتقنية «لم يتم تجربتها سلفا في تاريخ العلم الطبي»، وهي تقنية الـ «mRNA» والتي استخدمتها بعض الشركات الأمريكية.

وأشار إلى أن «الطريقة والوقت القصير جدًا الذي خرج به التطعيم لم تره الكرة الأرضية من قريب أو بعيد، مع العلم أنها لم تكن الجائحة الأولى التي تمر بها الكرة الأرضية»، متابعا: «لم نكن نعلم المشاكل والمضاعفات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل».

واستشهد بتصريحات أنتوني فاوتشي، المستشار الطبي للرئيس الأمريكي آنذاك، الذي قال إن كل التعليمات التي أُجبرت عليها المؤسسات والهيئات في العالم، من وقف الطيران والإلزام بارتداء الكمامات، كانت اجتهادات شخصية ولم تكن تمت للعلم بصلة.

ورأى أن «ما حدث كان تجربة ولن تكون الأخيرة»، مشددا أن الحل الآن في الاعتماد على قوة الجسم الذاتية، قائلا: «الملاذ الآمن لأي كائن حي الآن هي مناعته.. قوة الدولة بجيشها، وقوة الإنسان بجهازه المناعي».

ورد على تساؤل حول ما يجب أن يفعله الذين حصلوا على اللقاح، داعيا إلى «إعداد المناعة لما كان وما هو آت» من خلال الاهتمام بالتغذية السليمة وضبط النوم، وممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد عن الأغذية المصنعة.

وأضاف أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكيةFDA التي تعتزم وضع مربع أسود على لقاحات كورونا، هي التي صرحت بإعطاء التصريح الطارئ للقاح، مشددا أن فيروس «كورونا لم يكن بهذا الترويع المطلوب أن يتصدر المشهد، وما كان يقتل الناس بأعداد كبيرة جدًا هو أخطاء دوائية، نتيجة وصفات من وسائل التواصل الاجتماعي، واعتلال المناعة الذي كان يؤدي إلى عاصفة السيتوكين».

وتعتزم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وضع تحذير شديد اللهجة على لقاحات كوفيد-19، ويعد التحذير، الذي يظهر أعلى معلومات وصف الأدوية، أخطر أنواع التحذيرات التي تصدرها الوكالة، ومصمّم للتحذير من مخاطر مثل الوفاة أو ردود الفعل الخطيرة التي تُهدد الحياة أو تسبب الإعاقة، والتي يجب مُوازنتها مع فوائد العلاج.