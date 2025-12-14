إصابة 3 صيادين فلبينيين جراء اعتداء خفر السواحل الصيني على قواربهم

قال خفر السواحل الفلبيني، يوم السبت، إن سفن خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم المياه القوية ومناورات الاعتراض ضد 20 قارب صيد من الفلبين قبالة جزيرة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مما أسفر عن إصابة ثلاثة فلبينيين، كما تضرر قاربان في إعتداء يهدد الحياة.

وأضاف خفر السواحل أن أفراد خفر السواحل الصيني، على متن قوارب مطاطية أصغر حجما، قطعوا، عن عمد في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة، حبال المرساة الخاصة بالعديد من القوارب الفلبينية عصر الجمعة، قبالة سابينا شول "مما عرض القوارب وطواقمها للخطر وسط تيارات قوية وأمواج مرتفعة".

ونقلت السفارة الصينية في مانيلا عن المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، ليو ديجون، قوله في بيان من الصين، إن خفر السواحل الصيني اتخذ "تدابير المراقبة الضرورية، بما في ذلك إصدار تحذيرات شفوية والطرد بوسائل خارجية، وفقا للقوانين واللوائح ضد مجموعات متعددة من السفن الفلبينية التي توغلت عمدا في المياه المتاخمة لـ شينبيان جياو... بذريعة الصيد". وقد استخدمت السفارة الاسم الصيني لجزيرة سابينا المرجانية.

وتابع ليو إن خفر السواحل الصيني "سيواصل الاضطلاع بأنشطة حماية الحقوق وإنفاذ القانون في المياه الخاضعة للولاية القضائية الصينية وفقا للقانون، وسيحمي بحزم السيادة الإقليمية الوطنية والحقوق والمصالح البحرية".

وتطالب الصين بأحقيتها في كامل بحر الصين الجنوبي، وهو طريق تجاري عالمي رئيسي، رغم حكم تحكيمي في 2016 ، قضى بأن المطالبات الواسعة من بكين باطلة، استنادا إلى معاهدة الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982. ورفضت الصين الحكم ووصفته بأنه خدعة وتواصل تحديه.

وتم نشر سفينتين من خفر السواحل الفلبيني لمساعدة الفلبينيين قبالة سابينا لكنهما واجهتا مناورات إعاقة خطيرة من قبل خفر السواحل الصيني. وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني، الكومودور جاي تاريلا، في إحاطة إخبارية عبر الإنترنت، إن إحدى السفن الصينية اقتربت بمسافة لا تزيد عن 35 ياردة (105 أقدام) من إحدى السفن الفلبينية ليلا.

وقال خفر السواحل الفلبيني يوم السبت، مشيرا إلى أن التوترات قد خفت: "على الرغم من هذه التدخلات غير المهنية وغير القانونية، نجح خفر السواحل الفلبيني في الوصول إلى الصيادين هذا الصباح وقدم لهم الرعاية الطبية الفورية للمصابين بالإضافة إلى الإمدادات الأساسية".

ودعا خفر السواحل الفلبيني نظيره الصيني "إلى الالتزام بالمعايير السلوكية المعترف بها دوليا، وإعطاء الأولوية للحفاظ على الأرواح في البحر على حساب ادعاءات إنفاذ القانون التي تعرض حياة الصيادين الأبرياء للخطر".