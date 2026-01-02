دخول 1058 شاحنة مساعدات من معبر رفح البري خلال أسبوع

دخلت من خلال بوابة معبر رفح الفرعية 1058 شاحنة مساعدات متنوعة ومواد بترولية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم؛ خلال الأسبوع الماضي (منذ الأحد حتى أمس الخميس)؛ لتسليمها للجهات الفلسطينية الإغاثية.

وأكد مصدر مختص بمعبر رفح البري لـ"الشروق"، أن الشاحنات حملت أصنافا متعددة من المساعدات، منها السلال الغذائية، والخيام، والمواد الطبية، والمواد البترولية، والملابس الشتوية، والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الخميس بلغ 21234 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 305 آلاف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 562 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 185 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 طنا من السولار، و1266 طنا من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.