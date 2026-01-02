أيمن أشرف: منتخب مصر يقدم بطولة قوية في أمم أفريقيا

أكد أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق، أن منتخب مصر يقدم مستوى قويًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيدًا بالروح والالتزام الفني للاعبين رغم الصعوبات التي واجهتهم، وعلى رأسها طرد محمد هاني في الشوط الأول خلال مواجهة جنوب أفريقيا.

وقال أيمن أشرف في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر 2: «باستثناء منتخب مصر، أُرشح منتخبي المغرب والسنغال للتتويج بلقب البطولة القارية».

وأضاف: «ما حدث في مباراة مصر وجنوب أفريقيا أمر طبيعي، فالمنتخب كان تحت ضغط كبير بعد طرد محمد هاني، خاصة أن جنوب أفريقيا يمتلك لاعبين أصحاب خبرة وقدرات فنية مميزة».

وتابع: «منتخب مصر يقدم بطولة قوية من حيث الروح والرجولة إلى جانب المستوى الفني، وهذا ما ظهر بوضوح خلال مواجهة جنوب أفريقيا».

واختتم أيمن أشرف تصريحاته بالقول: «ظروف المباراة وطرد محمد هاني أجبرت المدير الفني حسام حسن على إجراء تبديل عمر مرموش للحفاظ على التوازن داخل الملعب».