اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» التشكيل الثالي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل.

وشهد التشكيل تواجد محمد الشناوي فقط من مصر، رغم تصدر المنتخب الوطني للمجموعة الثانية، والتأهل كأول فريق لدور ثمن النهائي من البطولة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره منتخب بنين، في السادسة من مساء الإثنين المقبل، على ملعب أدرار في مدينة أكادير، ضمن منافسات دور الـ16.

وجاء تشكيل الاتحاد الإفريقي لدور المجموعات على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر).

خط الدفاع: نصير مزراوي (المغرب)، أكسيل توانزيبي (الكونغو الديمقراطية)، إدموند فيصل تابسوبا (بوركينا فاسو) وعلي العابدي (تونس).

خط الوسط: كارلوس باليبا (الكاميرون)، إبراهيم دياز (المغرب) وأديمولا لوكمان (نيجيريا).

الهجوم: رياض محرز (الجزائر)، آماد ديالو (كوت ديفوار) وساديو ماني (السنغال).

فيما اختار الاتحاد الإفريقي المدرب المالي لمنتخب نيجيريا، إريك شيلي، كأفضل مدرب في مرحلة دور المجموعات من البطولة.