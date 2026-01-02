سفير الرياض باليمن: رئيس الانتقالي الجنوبي منع هبوط طائرة سعودية بعدن

قال السفير السعودي محمد آل جابر، الجمعة، إن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" باليمن عيدروس الزبيدي رفض منح تصريح هبوط لطائرة تقل وفدا رسميا سعوديا إلى مدينة عدن، أمس الخميس، ضمن مساع تبذلها الرياض لإنهاء التصعيد.

وأضاف في تدوينات عبر حسابه بمنصة إكس: "سعت المملكة منذ عدة أسابيع وحتى يوم أمس ببذل كل الجهود مع المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء التصعيد وخروج قوات الانتقالي من المعسكرات خارج المحافظتين (حضرموت والمهرة شرق اليمن)، وتسليمها لقوات درع الوطن في حضرموت، إلا أنها واجهت رفضا وتعنتا مستمرا من الزبيدي".

وتابع: "كان آخرها رفضه إصدار تصريح لطائرة تقل وفدا رسميا سعوديا بتاريخ 1 يناير 2026 إلى عدن (جنوب)، تم الاتفاق على قدومه مع بعض قادة المجلس الانتقالي لإيجاد حلول ومخارج تخدم الجميع وتحقق المصلحة العامة".

وأشار آل جابر إلى أن الزبيدي "أصدر توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن، مما ألحق ضررا بالغا بالشعب اليمني".

واعتبر أن ذلك "تصرف غير مسئول، ويقوض جهود التنسيق السياسي والعسكري والأمني، ويشكل سابقة خطيرة تعكس الإصرار على التصعيد ورفض مسارات التهدئة".

ولفت إلى أن هذه الخطوات "تؤكد حرصه (الزبيدي) على مصالحه الشخصية السياسية والمالية، تنفيذا لأجندات لا علاقة لها بالقضية الجنوبية خاصة، ولا باليمن عامة".