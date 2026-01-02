غارات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة من غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، غارات جوية وقصفا مدفعيا على قطاع غزة، ضمن مناطق يواصل احتلالها.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن الاعتداءات استهدفت مناطق شمالي قطاع غزة، ومخيم البريج (وسط)، إضافة إلى المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبا.

وأوضح الشهود أن المدفعية الإسرائيلية قصفت، شمالا، المناطق الشرقية لمدينة غزة، ولا سيما أحياء الزيتون والشجاعية.

وفي وسط القطاع، استهدفت طائرة حربية إسرائيلية بغارة جوية شرقي مخيم البريج.

أما جنوبي القطاع، فقد شهدت مدينة خان يونس قصفا مدفعيا وإطلاق نار من المدفعية الإسرائيلية.

وبحسب الشهود، سمع دوي انفجارات قوية ناجمة عن الغارات، دون الإبلاغ عن تسجيل إصابات، أو معرفة الأماكن المستهدفة لوقوعها ضمن مناطق يواصل الجيش الإسرائيلي احتلالها.

وما يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال أكثر من 50% من مساحة القطاع.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار مع "حماس" منذ 10 أكتوبر 2025، وارتكبت 969 خرقا، وقتلت أكثر من 418 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأحد الماضي.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، ما يزيد على 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.