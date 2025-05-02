ترامب يطلب من المحكمة العليا إنهاء الحماية من الترحيل لآلاف الفنزويليين

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طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس المحكمة العليا بالسماح بإنهاء الحماية القانونية لـ 350 ألف فنزويلي من الترحيل.

وطلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا تعليق حكم صادر عن قاض اتحادي في سان فرانسيسكو أبقى على وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين الذي كان سينتهي الشهر الماضي.

ويسمح هذا الوضع للأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالعيش والعمل بشكل قانوني لأن بلدانهم الأصلية تعتبر غير آمنة للعودة بسبب الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات المدنية.

وكانت محكمة استئناف اتحادية قد رفضت في وقت سابق طلب الإدارة.