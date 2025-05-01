قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بناء على التوصية من المستشار أحمد أسامة محرم القاضي بمجلس الدولة ورئيس لجنة التحقيقات لدى نقابة الموسيقيين، إيقاف حامل التصريح محمد مصطفى الشهير بحمو بيكا لمدة شهرين تبدأ من اليوم 1 من شهر مايو، نظرًا لما احتوى الفيديو المتداول، والذي تم التحقق من وجود عبارات لا تليق بواحدة من أهم مؤسسات الدولة فيه، والظهور بجانب راقصات بشكل مسيء، ويتعارض مع القيم المجتمعية ويخالف كل ماورد بقانون النقابات رقم 35 لسنة 78.

كما قررت إيقاف العضو العامل رضا محمد درويش الشهير بـ"رضا البحراوي"، لمدة شهر يبدأ من اليوم 1 من شهر مايو، وإحالته لمجلس التأديب نظرا لمخالفته لما أقر وتعهد به سابقًا بجلسة تحقيق بعدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة ومخالفته لنص المادتين 60 و61 بقانون النقابات الفنية رقم 35 لعام 1978.

ويأتي ذلك في ضوء ما تم رصده مؤخرًا أو اتساقا مع دور نقابة المهن الموسيقية الوطني في الحفاظ على الآداب والتقاليد المجتمعية.

وتلتزم نقابة المهن الموسيقية بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

وتواصل النقابة دورها في دعم كل فنان يحترم رسالته الفنية، وفي الوقت نفسه تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات، التزامًا منها بصيانة الذوق العام وحماية مكانة الفن المصري.



