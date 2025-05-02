تقارير: الهلال السعودي يفسخ عقد جيسوس

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استقر نادي الهلال السعودي على إقالة البرتغالي جورجي جيسوس من منصب المدير الفني، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

ووفقا لما أكدته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الهلال قرر إنهاء عقد جيسوس، وكلف محمد الشلهوب، أسطورة الفريق، بتولى القيادة الفنية مؤقتا.

وأشار التقرير إلى أن الهلال، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي "يقترب من الاتفاق مع مدرب عالمي كبير".

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية مؤخرا، فإن الهلال يغري الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بعرض مالي ضخم، لإقناعه بتولي تدريب "الزعيم".