الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بكنيسة مار جرجس بقفط في قنا

اندلع، منذ قليل، حريق ضخم داخل كنيسة مار جرجس بمدينة قفط بمحافظة قنا، ما تسبب في حالة من الهلع بين الأهالي، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد باندلاع النيران داخل الكنيسة الواقعة بجوار مجلس مدينة قفط، وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

وباشرت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وسط انتشار أمني مكثف وفرض كردون أمني لتأمين محيط الكنيسة. كما توجهت القيادات الأمنية إلى الموقع لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا.

وتجري حاليًا أعمال الفحص لحصر الخسائر وتحديد أسباب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.