رئيس اتحاد العمال: الدراما شوهت صورة العمالة غير المنتظمة

أثنى عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدور العمال، لا سيما فئة العمالة غير المنتظمة، مستشهدا بإطلاق منحة العمالة غير المنتظمة والجهود المبذولة منذ سنوات لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم.

وقال «الجمل»، خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إن قيمة المنحة ارتفعت من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، لافتا إلى وجود 6 منح تقدمها وزارة العمل عبر صناديقها لدعم هذه الفئة.

وأضاف أن هناك جهودا كبيرة لدمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، تنفيذا لنصوص قانون العمل، بالإضافة إلى انضمامهم لخدمات التأمين الصحي.

ولفت إلى تولي وزارة العمل وجهات أخرى عمليات حصر حالية لهذه العمالة، موضحا أن أعدادهم بناء على بعض التقديرات تشير إلى ما يتراوح بين 12 إلى 14 مليون عامل.

وأشار إلى «المآسي» التي كانت تحدث لهذه الفئة التي تعمل «باليومية»، موضحا أن العامل يتوفى أثناء العمل دون أي غطاء تأميني له أو لأسرته.

وانتقد الصورة السلبية التي يروجها الإعلام والدراما للعمالة غير المنتظمة، قائلا: «للأسف الشديد، الميديا والدراما أظهرتهم بشكل سيء جدًا في المجتمع، وسأتحدث عن قطاعي، مهن مثل عمال البناء والحدادة والنجارة، للأسف الشديد، الميديا والدراما أظهرتهم بشكل سيء جدًا في المجتمع، وأصبح الكثير منهم يرفض ويخجل كتابة مهنته في البطاقة، لأننا أظهرناه في الميديا بلطجي أو بشكل غير جيد ويتحدث بأسلوب غير جيد، بالرغم إننا عندنا عمالة تحمل مؤهلات، وممكن مؤهلات عليا وتعمل هذه المهنة؛ لكن الميديا والدراما أثرت على هذه العمالة».

وأشار إلى أن الكثير يفضل كتابة طالب أو حاصل على مؤهل ما في بطاقته الشخصية، رغم أنه يعمل فعليا في إحدى هذه المهن، لافتا إلى أن ذلك يشكل عقبة كبيرة أمام جهود الحصر الدقيق لأعدادهم.



