حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، من التأثيرات الصحية الخطيرة للعواصف الترابية الناتجة عن رياح الخماسين، مؤكدا أنها لا تؤثر على مرضى الأمراض الصدرية، ولكن يمكن أن تتسبب في إصابة الأصحاء بالأمراض التنفسية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» أن الأتربة تهيج الأغشية المخاطية، لا سيما وأنها قد تكون محملة ببعض الجراثيم أو البكتيريا والفيروسات.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية كالربو الشعبي أو النزلات الشعبية أو الأمراض التنفسية؛ هم الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة، وبخاصة مرضى الأمراض التنفسية التي تصل إلى حدوث أزمة ربوية، أو سدة رئوية، أو صعوبة في التنفس.

وقدم نصائح هامة للمواطنين، لا سيما مرضى الجهاز التنفسي، بالتزام الراحة في المنزل، أو ارتداء الكمامة أو استخدام منديل مبلل قليلا ووضعه على الأنف والفم للحماية من الأتربة في حالة الخروج من المنزل للضرورة.

وشدد على ضرورة تجنب الانتقال المفاجئ من الهواء الساخن إلى البارد، بالإضافة إلى تفادي الخروج أثناء أجواء العواصف الترابية، إلى جانب استخدام الكمامة أو المنديل عند الخروج.

كما نوه إلى ضرورة التزام مرضى الربو الشعبي والأمراض التنفسية الأخرى باستخدام أدويتهم الوقائية بانتظام في مثل هذه الظروف الجوية.

وأوضح أن «البخاخات» التي تستخدم للأنف والشعب الهوائية، تحتوي على موسعات للشعب الهوائية طويلة المدى وكورتيزون موضعي؛ تقي من حدوث الأزمات الربوية وتقلل الأعراض.