بعد أشهر من المفاوضات المتوترة، وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقا من المتوقع أن يمنح واشنطن حرية الوصول إلى المعادن النادرة والموارد الطبيعية الأخرى في البلاد، وهو اتفاق تأمل كييف أن يضمن دعما طويل الأمد لدفاعها ضد روسيا.

ووفقا لمسؤولين أوكرانيين، فإن نسخة الاتفاق التي تم توقيعها، أمس الأربعاء، تعد أكثر فائدة لأوكرانيا بكثير من النسخ السابقة، التي قالوا إنها جعلت كييف شريكا من الدرجة الثانية ومنحت واشنطن حقوقا غير مسبوقة في موارد البلاد.

ويتضمن الاتفاق – الذي يجب أن يصدق عليه البرلمان الأوكراني – تأسيس صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا، ويأمل المسؤولون الأوكرانيون أن يكون وسيلة لضمان الدعم العسكري الأمريكي في المستقبل.

وكان من المقرر توقيع اتفاق سابق إلا أن اجتماعا ساده التوتر في المكتب البيضاوي ضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من جانب ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي من جانب آخر قد عرقل توقيعه.

وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سيفريدينكو، التي وقعت الاتفاق نيابة عن أوكرانيا، في منشور على فيسبوك: "لقد قمنا بصياغة نسخة من الاتفاق توفر شروطا تعود بالفائدة على البلدين، فهذا اتفاق تعبر فيه الولايات المتحدة عن التزامها بتعزيز السلام طويل الأمد في أوكرانيا وتقر بالمساهمة التي قدمتها أوكرانيا للأمن العالمي من خلال التخلي عن ترسانتها النووية".

وجاء التوقيع على الاتفاق في وقت وصفه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه سيكون "أسبوعا بالغ الأهمية" في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، التي يبدو أنها توقفت.

وتعتبر أوكرانيا الاتفاق وسيلة لضمان بقاء أكبر حليف لها وأكثرهم تأثيرا مشاركا، وعدم تجميده الدعم العسكري الذي كان حاسما في معركتها المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد الغزو الروسي الكامل.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، الذي وقع نيابة عن الولايات المتحدة، في بيان إن "هذا الاتفاق يشير بوضوح لروسيا أن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل".