أسوشيتد برس: الجيش الأمريكي يخطط لاستعراض محتمل في عيد ميلاد ترامب

كشفت خطط تفصيلية للجيش الأمريكي عن تنفيذ استعراض عسكري محتمل في عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب في يونيو المقبل بمشاركة أكثر من 6600 جندي، وما لا يقل عن 150 مركبة، و50 مروحية، وسبع فرق موسيقية، وربما بضعة آلاف من المدنيين، حسبما علمت وكالة أسوشيتد برس.

يشار إلى أن وثائق الخطط، التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، مؤرخة في 29 و 30 أبريل ولم يتم نشرها علنا. وتعد الوثائق أحدث مخطط للجيش لمهرجان في ذكراه السنوية الـ 250 الذي خطط له منذ فترة طويلة في ناشيونال مول والعنصر المضاف حديثا - هو العرض العسكري الكبير الذي أراده ترامب منذ فترة طويلة ولكن لا يزال قيد المناقشة.

ومن المحتمل أن يكلف تنظيم استعراض عسكري بهذا الحجم عشرات الملايين من الدولارات. وستشمل التكاليف نقل مركبات ومعدات وطائرات وقوات عسكرية من جميع أنحاء البلاد إلى واشنطن والحاجة إلى إطعام وإيواء الآلاف من أفراد الخدمة.

وعرقلت التكاليف المرتفعة مساعي ترامب لتنظيم استعراض في فترة ولايته الأولى، وأثارت الدبابات والمركبات الثقيلة الأخرى التي تشكل جزءا من أحدث خطط الجيش مخاوف من مسؤولي المدينة بشأن الأضرار التي قد تلحق بالطرق.

وردا على سؤال حول خطط الاستعراض، قال المتحدث باسم الجيش ستيف وارين يوم الخميس إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية.

وأضاف الكولونيل ديف بتلر، المتحدث الآخر باسم الجيش، أن الجيش متحمس للخطط المتعلقة بمهرجان عيد الميلاد.

وقال بتلر: "نريد أن نجعله حدثًا يمكن للأمة بأكملها الاحتفال به معنا. نريد أن يعرف الأمريكيون جيشهم وجنودهم. قد يصبح الاستعراض جزءا من ذلك، ونعتقد أن ذلك سيكون إضافة ممتازة لما خططنا له بالفعل".