وزير الدفاع الأمريكي يأمر الجيش بخفض التكاليف عبر دمج بعض القيادات وتقليص الوظائف

يعتزم الجيش الأمريكي تنفيذ عملية تحول شاملة ستدمج أو تغلق مقار قيادة، وتتخلص من المركبات والطائرات القديمة، وتقلص ما يصل إلى الف وظيفة في مقر القيادة في البنتاجون، وتنقل الأفراد إلى وحدات في الميدان، وفقا لمذكرة جديدة ومسؤولين أمريكيين مطلعين على التغييرات.

وفي مذكرة صدرت يوم الخميس، أمر وزير الدفاع بيت هيجسيث بالتحول "لبناء قوة أصغر حجما وأكثر فتكا". وتجري مناقشات حول التغييرات منذ أسابيع، بما في ذلك قرارات بدمج عدد من قيادات الجيش.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه يمكن خفض ما يصل إلى 40 منصبا لضباط برتبة جنرال نتيجة لإعادة الهيكلة. وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قضايا تتعلق بالموظفين.

وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي يتعرض فيه البنتاجون لضغوط لخفض الإنفاق والموظفين في إطار التخفيضات الأوسع للحكومة الاتحادية التي تدفع بها إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزارة كفاءة الحكومة التابعة لحليفه إيلون ماسك.

وقال هيجسيث في مذكرته إن الجيش يجب أن يلغي الإنفاق المهدر ويعطي الأولوية لتحسينات الدفاع الجوي والصاروخي، والنيران بعيدة المدى، والقدرات السيبرانية، والحرب الإلكترونية.