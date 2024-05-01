طيران الإمارات تتعهد بتمويل بحوث وتطوير مسارات خفض الانبعاثات

أعلنت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مقرا لها، انضمامها كشريك صناعي لمبادرة "تسريع الحد من تأثيرات الطيران AIA"، التي يشارك في قيادتها مختبر ويتل في جامعة كامبريدج ومعهد كامبردج لريادة الاستدامة.

وقالت الشركة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن هذه الشراكة تمثل أول استثمارات صندوق طيران الإمارات للاستدامة بقيمة 200 مليون دولار لمشاريع البحث والتطوير التي تركز على الحد من تأثيرات الوقود الأحفوري في الطيران التجاري.

وأضافت أن الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون، وتوفير الأدلة لعدد من أدوات المبادرة للحد من التأثيرات المناخية، ودعم التقدم في نمذجة البيانات، والمشاركة بشكل أوسع في المشاريع المستقبلية المخصصة للحد من انبعاثات الطيران العالمية.

وأوضحت أن المبادرة يشرف عليها مجموعة من الخبراء الدوليين متعددي التخصصات، حيث يعملون على تطوير الأنظمة القائمة على الأدلة، والقدرة على النمذجة، والتصورات، والأدوات المتخصصة لدعم صانعي السياسات وصناعة الطيران والجمهور الأوسع بالرؤى اللازمة لرسم وفهم وتسريع التوجه نحو الطيران المستدام.