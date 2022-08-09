الزمالك يبحث عن الانتصار العاشر تواليا أمام المقاصة «المستسلم»

بيراميدز في لقاء صعب أمام غزل المحلة.. والبنك الأهلي وفاركو في مهمة آمنة

تتواصل اليوم منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الممتاز بإقامة 3 مباريات قوية، تجمع الأولى غزل المحلة مع بيراميدز، والثانية البنك الأهلي مع فاركو، والثالثة الزمالك مع مصر المقاصة.

وتشهد التاسعة مساءً، انطلاق أهم مباريات اليوم، عندما يستضيف الزمالك على ملعب ستاد القاهرة فريق مصر المقاصة، وهي المواجهة التي تم تأجيلها منذ أمس الإثنين لمدة 24 ساعة، على إثر إجراء بعض الإصلاحات في ملعب اللقاء.

ويدخل الزمالك مباراة مصر المقاصة وعينه على شيء واحد فقط، هو استكمال سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها في الفترة الأخيرة، وبلغ عددها 8 في الدوري العام، و9 في مختلف المسابقات.

ويعلم الزمالك الذي وضع يدًا على درع الدوري للموسم الثاني على التوالي أن كل انتصار في الفترة الحالية سيقربه بشكل أكبر من حسم اللقب، إذ يحتل صدارة الترتيب برصيد 69 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين، مع تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.

ويُعد لقاء الليلة هو الأسهل للزمالك في المرحلة الأخيرة من عمر الدوري العام، نظرًا لموقف مصر المقاصة الذي استسلم تمامًا لفكرة الهبوط لدوري الدرجة الثانية، باحتلاله المركز الأخير برصيد 15 نقطة، وتتبقى له بعض الرتوش البسيطة لتأكيد الهبوط بشكل رسمي للمرة الأولى في تاريخه.

وفشل مصر المقاصة في تحقيق أي انتصار خلال مواجهاته الـ 10 الأخيرة، كما لم يحقق في الأساس أي فوز هذا الموسم بالدوري العام سوى على الجونة بالدورين الأول والثاني.

وبرغم ذلك، يرفض جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك استسهال لقاء الليلة، إذ يسعى المدرب البرتغالي لحسم لقب الدوري العام مبكرًا، من أجل إراحة نجوم الفريق قبل بدء مرحلة استكمال مسابقة كأس مصر وكذلك الاستعداد لبداية الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك لقاء مصر المقاصة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني في خط الدفاع، فيما يتواجد في خط الوسط كل من أحمد فتوح ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمزة المثلوثي، بالإضافة لثلاثي هجومي مكون من أحمد سيد زيزو وسيد عبد الله نيمار وسيف الدين الجزيري.

هذا، ويتمتع الزمالك بسجل حافل في تاريخ مبارياته أمام مصر المقاصة، فبخلاف الفوز عليه في الدور الأول هذا الموسم بهدف نظيف سجله الغائب عن لقاء الليلة إمام عاشور، لم يتمكن أبناء الفيوم من تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام الأبيض منذ أكثر من 4 أعوام، وتحديدًا منذ الفوز بهدف نظيف في لقاء جمعهما بشهر إبريل من عام 2018.

أما في السادسة والنصف مساءً، فسيكون بيراميدز في موعد مع لقاء صعب أمام غزل المحلة الذي يلعب على أرضه ووسط جمهوره، كما يسعى "زعيم الفلاحين" لتفادي دخول دائرة الخطر التي بدأ ملامستها بعد النتائج السلبية التي حققها مؤخرًا.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 14 برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط، فيما يحتل بيراميدز وصافة جدول الترتيب حتى الآن برصيد 32 نقطة.

وبرغم تقلص فرص بيراميدز في التتويج بالدوري هذا الموسم بعد الهزيمة الثقيلة أمام الزمالك بثلاثية نظيفة، إلا أنه يسعى للاستمرار في المنافسة حتى الرمق الأخير، بالإضافة لرغبته في الحفاظ على المركز الثاني على أقل تقدير، وهو ما قد يتحقق لأول مرة في تاريخه، في ظل التعثرات المتكررة لمنافسه على هذا المركز، النادي الأهلي.

وفي نفس الموعد، يلتقي البنك الأهلي مع فاركو على ملعب بترو سبورت، في مهمة آمنة للفريقين، إذ يحتل الأول المركز السابع برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الثاني المركز الثامن برصيد 37 نقطة، وضمن كل منهما البقاء في الدوري العام بالموسم المقبل، مع صعوبة إنهاء المسابقة في المربع الذهبي، وهو ما يجعلهما يرتضيان البقاء في منطقة منتصف الجدول.